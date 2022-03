H&M : Les activités en Russie temporairement suspendues

(CercleFinance.com) - H&M a annoncé jeudi l'arrêt temporaire de ses activités commerciales en Russie du fait du conflit qui sévit actuellement en Ukraine.



Dans un bref communiqué, le géant suédois de l'habillement se dit 'profondément préoccupé' par les événements tragiques qui se déroulent en Ukraine.



'La situation est surveillée et évaluée en permanence', souligne le groupe de vêtements, qui précise que des représentants de l'entreprise continuent de s'entretenir avec toutes les parties prenantes.



H&M précise avoir également fermé à titre temporaire toutes ses boutiques en Ukraine afin d'assurer la sécurité de ses clients et de ses salariés.



