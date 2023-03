H&M : Le titre baisse après des performances en demi-teinte

(CercleFinance.com) - Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes & Mauritz a publié mercredi des ventes légèrement meilleures que prévu au titre de son premier trimestre mais sa croissance à périmètre comparable a déçu, ce qui faisait nettement reculer son action à la Bourse de Stockholm.



Ses ventes ont augmenté de 12% à 54,87 milliards de couronnes suédoises (environ 4,8 milliards d'euros) sur la période allant de décembre à février, une performance supérieure aux anticipations des analystes qui visaient autour de 54,50 milliards.



Exprimées en monnaies locales, ses ventes affichent toutefois une progression bien plus limitée de 3%, là où le consensus visait une croissance de 4,5%.



Suite à cette déception, le titre H&M décrochait de 5,8% mercredi matin dans les premiers échanges, ce qui ne l'empêche pas de progresser encore de plus de 17% depuis le début de l'année, contre un gain de 9% pour l'indice Nasdaq OMX Stockholm.



Le groupe d'habillement a prévu de publier les résultats de son premier trimestre le 30 mars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.