H&M : Le bénéfice trimestriel dépasse les attentes

(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz a fait état jeudi d'une baisse moins marquée que prévu de son bénéfice opérationnel sur le deuxième trimestre de son exercice fiscal, grâce entre autres à l'accueil favorable réservé à ses collections d'état.



Sur les trois mois clos fin mai, son résultat d'exploitation est tombé à 4,4 milliards de couronnes, contre 4,7 milliards un an plus tôt, un chiffre cependant supérieur aux attentes des analystes, qui prévoyaient un bénéfice de 4,1 milliards.



Après l'annonce de ces résultats, le titre du géant suédois du prêt-à-porter bondissait de 11% à la Bourse de Stockholm, signant de loin la plus forte progression de l'indice vedette OMXS30.



H&M indique avoir généré sur le trimestre écoulé des ventes nettes de 57,6 milliards de couronnes, soit une progression de 6%, même si elles ressortent stables une fois exprimées en devises locales.



Le groupe a indiqué que sa marge brute s'était tassée à 52,7% au deuxième trimestre, contre 54,8% il y a un an, une performance inférieure au consensus.



Mais il s'est déclaré encouragé par le bon accueil réservé à ses collections d'été et souligné que son troisième trimestre, qui s'est ouvert début juin, avait bien démarré.



'Les conditions en faveur d'une croissance accrue et d'une amélioration de notre rentabilité continuent d'évoluer dans la bonne direction', a estimé Helena Helmersson, sa directrice générale.



'Nous pensons qu'H&M a adopté différentes mesures en vue d'améliorer son offre multi-canal à destination des clients, ce qui devrait lui permettre de tenir bon sur ses principaux marchés', réagissent de leur côté les analystes de RBC.



L'action a gagné 43% depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse de 9% pour l'indice OMX Stockholm All-Share GR.



