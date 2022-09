H&M : Le bénéfice baisse plus que prévu au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - H&M a fait état jeudi d'une baisse plus importante que prévu de son résultat d'exploitation sur le troisième trimestre de son exercice décalé, une déception qui se traduisait par un repli de près de 3% de son titre en Bourse.



Hors Russie, le bénéfice opérationnel du géant suédois du prêt-à-porter sur la période juin-août a diminué pour s'établir à trois milliards de couronnes suédoises, contre 6,3 milliards il y a un an.



A titre de comparaison, les analystes d'UBS prévoyaient un chiffre de 4,9 milliards.



H&M, numéro deux mondial du secteur de l'habillement derrière l'espagnol Inditex, a fait part d'une marge brute hors Russie de 50,4%, contre 53,2% un an plus tôt. Le consensus attendait, lui, 51,4%.



Dans un communiqué, Helena Helmersson, la directrice générale, explique que son groupe a fait le choix de ne pas répercuter sur les prix tarifés aux consommateurs la montée des coûts des matières premières, des frais logistiques et du renchérissement du dollar, qui ont plombé ses dépenses.



'Avec la crise énergétique qui s'aggrave en Europe, le retrait de la Russie et le dollar qui poursuit son envolée face à l'euro, H&M n'est pas au bout de ses peines', prévient un analyste.



Petit motif de satisfaction dans cette publication, H&M a indiqué que sa collection d'automne avait été bien accueillie, avec des ventes qui ont progressé de 7% à monnaies locales et en rythme annuel durant la période allant du 1er au 27 septembre.



L'action H&M perd actuellement 2,8% à la Bourse de Stockholm.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.