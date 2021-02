H&M : Lancement d'une obligation durable de 500 ME

(CercleFinance.com) - H&M a enregistré une forte demande pour une obligation liées au développement durable, ce qui confirme l'intérêt accru récent des investisseurs pour le financement durable.



L'obligation de 500 millions d'euros liée au développement durable - qui a une maturité de 8,5 ans et un taux de coupon annuel de 0,25% - a généré un 'grand intérêt' sur le marché et a été 7,6 fois sursouscrite, a déclaré le détaillant de mode suédois.



Contrairement aux obligations vertes - où les fonds sont liés à des projets spécifiques - les obligations liées au développement durable sont couplées à un certain nombre d'objectifs environnementaux définis par l'entreprise.



En ce qui concerne H&M, ces objectifs comprennent, entre autres, une augmentation de l'utilisation de matériaux recyclés de 30% et une réduction de 20% des émissions du groupe d'ici 2025.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.