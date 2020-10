H&M : La crise sanitaire impacte fortement les résultats

(CercleFinance.com) - H&M a enregistré un CA net de 50,8 milliards de couronnes suédoises au troisième trimestre, contre 62.5 milliards un an plus tôt, soit un recul des ventes de 16%. Le groupe a été très affecté par la pandémie : au début du T3, plus de 900 points de ventes sur les 5000 de l'enseigne étaient encore fermés.



En septembre, les ventes ont reculé de 5% par rapport à la même période l'an dernier. Actuellement, 166 magasins, représentant 3% du nombre total de magasins, sont toujours fermés en raison de restrictions locales.

Le résultat après impôts au 3e trimestre s'élève à 1,8 milliards de SEK, un chiffre deux fois moins élevé qu'au 3e trimestre 2019.



Le groupe H&M annonce poursuivre et accélérer sa transformation avec des investissements digitaux, l'optimisation du portefeuille de magasins et des canaux de plus en plus intégrés.

Le groupe prévoit toutefois la fermeture de 250 points de vente en 2021.





