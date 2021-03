H&M : L'offre Maison lance sa collection Pâques 2021

(CercleFinance.com) - H&M Home, l'offre Maison d'H&M, présentera sa collection Pâques 2021 en magasin et en ligne à compter du 4 mars, a annoncé l'enseigne aujourd'hui.



'Utilisant des matériaux rustiques tels que le lin et le jute dans une palette de couleurs naturelles pour décorer le coeur de la maison, cette collection de Pâques donne un clin d'oeil à une maison de campagne classique', assure H&M.



