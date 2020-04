H&M : Gagne +6%, le bénéfice trimestriel a plus que doublé

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 6% après avoir déclaré que son bénéfice avait plus que doublé au cours de son premier trimestre à fin février, mais a averti que le deuxième trimestre serait 'très négativement affecté' par la crise du Covid-19 et serait donc déficitaire.



Le bénéfice pour le trimestre de décembre à février est passé à 2,5 milliards de couronnes suédoises, contre 1 milliard de couronnes à la même période il y a un an, a déclaré le détaillant de mode.



Sa marge brute a augmenté à 51% contre 50%. Alors que les ventes nettes du groupe ont augmenté de 8% au premier trimestre, les ventes en mars ont baissé de 46% en devises locales par rapport à mars 2019, a indiqué la chaîne de vêtements.



Dans son communiqué trimestriel, H&M a indiqué avoir commencé à mettre en oeuvre une réduction du temps de travail sur les marchés touchés par la pandémie, une décision qui concerne 'des dizaines de milliers de salariés'.



La société examine également la nécessité de licenciements, a souligné la direction.



Dans ce contexte, H&M a décidé de proposer aux actionnaires d'annuler le paiement du dividende.



