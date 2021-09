H&M : Collabore avec une marque de skate iconique des 90's

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa nouvelle collection automne 2021, H&M annonce une collaboration avec No Fear, une marque américaine emblématique de skate et de 'streetwear' des années 1990.



Disponible à compter du 14 octobre, la nouvelle collection s'articulera autour de 'silhouettes surdimensionnées et moulantes', ainsi que 'des logos et illustrations graphiques saisissants'.





