H&M : Collaboration avec Toga, marque culte japonaise

(CercleFinance.com) - H&M annonce aujourd'hui une collaboration avec Toga, présentée comme une marque culture japonaise, connue pour ses interprétations expérimentales des classiques de la garde-robe.



Il s'agira notamment de revisiter les succès de Toga pour homme et femmes, en leur donnant des atours plus contemporains, promet H&M.



La collection Toga Archives x H&M sera disponible à compter du 2 septembre.





