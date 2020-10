(CercleFinance.com) - H&M annonce une collaboration avec The Vampire's Wife, la marque de mode culte de la créatrice, mannequin et égérie britannique Susie Cave.



The Vampire's Wife s'est notamment illustrée par ses détails glamour et ' la célébration débridée des femmes et de la forme féminine ', indique H&M.



Fabriquée à partir de matériaux issus de sources durables, la collection sera disponible à partir du 22 octobre 2020.





