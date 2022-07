Hilton : Réalise un bénéfice net de 367 M$ au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé ses résultats sur le deuxième trimestre 2022. Le BPA dilué s'est établi à 1,32 $ pour le deuxième trimestre et le BPA dilué, ajusté pour tenir compte des éléments spéciaux, s'est établi à 1,29 $.



Le bénéfice net s'inscrit à 367 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant le haut de la fourchette des prévisions. Le BAIIA ajusté s'est établi à 679 millions de dollars pour le deuxième trimestre.



Le groupe annonce que le RevPAR comparable a augmenté de 54,3 %, sur une base neutre en devises, pour le deuxième trimestre par rapport à la même période en 2021. Il est en repli de 2,1% par rapport à la même période en 2019.



Le RevPAR comparable pour l'ensemble de l'année 2022 devrait augmenter de 37,0 % à 43,0 %, sur une base neutre en devises, par rapport à 2021.

Le bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice devrait se situer entre 1 146 millions de dollars et 1 216 millions de dollars.



