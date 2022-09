Hilton : Lance un partenariat national

(CercleFinance.com) - Hilton Grand Vacations (HGV) lance un partenariat national avec Boys & Girls Clubs of America.



HGV soutiendra l'organisation par le biais d'initiatives et de programmes conçus pour donner aux jeunes les moyens et l'inspiration nécessaires pour atteindre leur plein potentiel.



' Nous sommes fiers d'étendre nos efforts de bénévolat en soutenant cette organisation à but non lucratif de premier plan et sa mission importante ', a déclaré Pablo Brizi, vice-président exécutif, directeur des ressources humaines et des affaires générales chez Hilton Grand Vacations.



Depuis plus de 160 ans, Boys & Girls Clubs of America offre un endroit sûr aux enfants et aux adolescents pour apprendre et s'épanouir.



Le nouveau partenariat avec Boys & Girls Clubs of America donnera aux membres de l'équipe de HGV l'occasion de faire du bénévolat dans des clubs locaux à travers le pays.



