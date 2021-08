Hilton : A finalisé l'acquisition de Diamond Resorts

(CercleFinance.com) - Hilton Grand Vacations a finalisé l'acquisition de Diamond Resorts International auprès de fonds gérés par des affiliés d'Apollo Global Management, des fonds gérés par des affiliés de Reverence Capital Partners et d'autres actionnaires de Diamond.



' L'acquisition donne naissance au plus grand opérateur de multipropriété haut de gamme et de luxe dans le cadre d'une transaction par actions dont la valeur s'élève à environ 1,4 milliard de dollars ' indique le groupe.



' L'acquisition permet également de diversifier l'offre de produits de HGV et de stimuler la croissance des revenus auprès d'une clientèle élargie '.



L'entreprise combinée devrait générer plus de 125 millions de dollars de synergies de coûts au cours des 24 premiers mois d'exploitation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.