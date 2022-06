Hertz : Programme de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Hertz annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars, venant s'ajouter à l'enveloppe pour environ 0,2 milliard qui reste du précédent programme annoncé en novembre 2021.



'Notre stratégie utilise des flux de trésorerie organiques et un effet de levier approprié pour investir dans la technologie, moderniser notre flotte et restituer le capital aux actionnaires', explique Stephen Scherr, le CEO du groupe de location de véhicules.



Les rachats seront effectués à la discrétion de la direction et pourront être exécutés par diverses méthodes. L'autorisation de rachat d'actions n'oblige pas le groupe à acquérir un montant particulier d'actions et peut être interrompue à tout moment.



