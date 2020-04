Henkel : Retire ses prévisions de bénéfices

(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand de biens de consommation Henkel est le dernier à retirer ses prévisions de bénéfices, affirmant que l'impact lié à la pandémie de Covid-19 n'est 'actuellement pas prévisible'.



Dans un communiqué, la société basée à Düsseldorf a déclaré qu'une évaluation 'fiable' et 'réaliste' de ses performances commerciales futures n'était pas possible.



'Il n'est actuellement pas possible de prévoir avec une fiabilité suffisante sur quelle période et dans quelle mesure Henkel sera confronté à d'autres impacts au cours de l'exercice 2020, et dans quelle mesure ceux-ci peuvent être compensés par des mesures', a déclaré le groupe.



Sur la base des résultats préliminaires, Henkel prévoit que ses ventes au premier trimestre seront en baisse organique de 0,9%, les ventes de ses activités adhésives baissant de 4,1%, la demande s'étant effondrée dans l'industrie automobile.



