Henkel : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Henkel annonce relever ses objectifs pour l'année 2021, visant désormais un BPA en hausse 'dans le haut de la plage à un chiffre ou le milieu de celle à deux chiffres, à changes constants', contre une fourchette cible précédente de 5-15%.



De même le groupe allemand, propriétaire entre autres des marques X-Tra, Mir, Fa et Loctite, table sur une marge opérationnelle ajustée entre 14 et 15% (au lieu de 13,5 à 14,5%), et sur une croissance organique des ventes entre +4 et +6% (au lieu de +2 à +5%).



Au titre de son premier trimestre 2021, Henkel a réalisé un chiffre d'affaires de cinq milliards d'euros, quasiment stable (+0,8%) en données publiées, mais en croissance de 7,7% en organique, marquant ainsi 'un très bon départ pour l'année'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.