Henkel : Réduction des objectifs de résultats annuels

(CercleFinance.com) - Henkel abaisse ses fourchettes cibles de résultats pour l'année en cours, ne visant désormais plus qu'une marge opérationnelle ajustée d'environ 13,5% et une hausse à un pourcentage 'dans le haut de la plage à un chiffre' du BPA ajusté, à taux de changes constants.



S'il continue d'anticiper une croissance organique des revenus de 6 à 8% en 2021, le groupe allemand de produits de consommation courante met en avant l'impact négatif additionnel lié à l'augmentation des coûts de matières premières et de transport.



Sur les neuf premiers mois de 2021, Henkel a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,7% à un peu plus de 15 milliards d'euros, avec une croissance organique de 8,6% (mais seulement de 3,5% sur son seul troisième trimestre).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.