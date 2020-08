Henkel : Recul de 29% du BPA ajusté au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Henkel annonce au titre du premier semestre 2020, un BPA ajusté en recul de 29,2% à 1,96 euro, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en retrait de 370 points de base à 12,6% pour un chiffre d'affaires en baisse de 6% à près de 9,5 milliards d'euros.



Le groupe allemand, propriétaire entre autres des marques X-Tra, Mir, Fa et Loctite, a enregistré une décroissance organique de 5,2% de ses ventes, avec des contractions de 2,6% sur les marchés émergents et de 6,9% sur les marchés matures.



'Etant données les incertitudes persistantes, nous ne pouvons fournir de perspectives nouvelles et fiables pour l'ensemble de l'année à ce stade', affirme le CEO Carsten Knobel, qui se dit 'concentré sur son agenda de croissance ambitieux pour les années à venir'.



