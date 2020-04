Henkel : Production de désinfectant contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme global d'aide à la lutte contre la crise sanitaire mondiale, Henkel annonce qu'il va fournir du désinfectant pour les mains : en une semaine, il a ainsi converti des capacités sur son site de Düsseldorf pour en produire 50.000 litres.



Le groupe de chimie allemand va distribuer gratuitement cette production aux hôpitaux et aux institutions publiques situés aux alentours. La semaine prochaine, il prévoit de poursuivre sur sa lancée et d'en produire un volume identique.



