Henkel : Prévision de marge abaissée, le titre recule

L'action Henkel accuse jeudi la plus forte baisse de l'indice DAX après avoir annoncé une révision à la baisse de ses prévisions de marge.



Le groupe de Düsseldorf dit désormais prévoir une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 13,5% et 14,5% cette année, contre une estimation qui allait de 14% à 15% auparavant.



Le fabricant allemand de produits de grande consommation a cependant relevé son objectif annuel de croissance organique.



Il table dorénavant sur une croissance de l'activité, hors effets de change et acquisitions, située entre 6% et 8% en 2021, contre une fourchette de 4% à 6% précédemment



Pour son premier semestre, le groupe a fait état de ventes en croissance organique de 11,3% à près de 10 milliards d'euros pour un résultat d'exploitation en hausse de 20% à 1,4 milliard, correspondant à une marge Ebit de 14,4%.



Tous ces chiffres s'inscrivent globalement en ligne avec les attentes des analystes.



Dans son communiqué, Henkel met particulièrement en évidence la vigueur de son activité sur le marché des adhésifs, ses matériaux d'interphase thermique étant utilisés dans bon nombre d'applications 5G.



A 10h00, le titre Henkel perdait plus de 3% tandis que le DAX grignotait 0,1%.



