Henkel : Prend part à une large coentreprise du secteur auto

(CercleFinance.com) - BASF, le groupe BMW, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen et ZF annoncent le lancement conjoint de leur coentreprise, Cofinity-X, une structure qui vise à favoriser l'adoption du réseau Catena-X permettant l'échange sécurisé de données tout au long de la chaîne de valeur automobile.



Les futurs utilisateurs pourront par exemple accéder à des applications et à des services tels que la surveillance CO2 et ESG, la traçabilité, l'économie circulaire ou la gestion des données de leurs partenaires commerciaux.



Les partenaires précisent que l'échange de données entre les parties sera basé sur des principes souverains, sécurisés et standardisés sans imposer un effet de verrouillage à certaines solutions et que chaque partenaire gardera le contrôle total de ses propres données.



A travers ce projet, les principaux constructeurs automobiles envoient un signal fort: leur investissement dans Cofinity-X souligne l'engagement des partenaires fondateurs à mettre en place l'écosystème Catena-X. Enfin, chaque actionnaire détiendra une part égale dans cette coentreprise.



