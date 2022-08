Henkel : Les résultats semestriels dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - Henkel évoluait peu lundi dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort malgré des résultats semestriels supérieurs aux attentes des analystes.



Le groupe allemand de produits de grande consommation a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice opérationnel (Ebit) de 1,17 milliard d'euros, en baisse de 18,5%.



Le groupe de Düsseldorf explique que la forte remontée des prix des matières premières et des coûts logistiques n'a pas pu être entièrement compensée par ses hausses de prix et ses efforts en matière de maîtrises des dépenses.



Sa marge d'exploitation ressort à 10,7%, en repli de 3,7 points, contre un consensus de 10,1%.



Le propriétaire de la colle Locite, de la lessive Le Chat et des shampoings Schwarzkopf dit avoir réalisé un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 9,9% à 10,9 milliards d'euros, dont +8,9% de croissance organique.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros.



Malgré cette publication supérieure aux attentes, le titre Henkel coté sur l'indice DAX ne grignotait que 0,2% lundi matin, après avoir démarré la séance en léger repli.



'Il s'agit de résultats impressionnants, mais globalement en ligne avec ceux déjà publiés par d'autres groupes du secteur', commentent ce matin les analystes de RBC.



Henkel a par ailleurs revu à la hausse sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice, prévoyant désormais des ventes en hausse de 4,5% à 6,5%, contre 3,5-5,5% jusqu'à présent.



'Là encore, cette prévision se situe en ligne avec les estimations du consensus, qui vise en moyenne +5,2%', ajoutent les analystes de RBC.



Henkel a en revanche confirmé son objectif d'une marge d'exploitation (Ebit) ajustée entre 9% et 11% cette année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.