Henkel : Léger repli du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Henkel annonce au titre des trois premiers mois de l'année 2020, un chiffre d'affaires de 4,93 milliards d'euros, en repli de seulement 0,8% en nominal et de 0,9% en organique, en dépit de l'impact de la pandémie de Covid-19.



Le groupe allemand, propriétaire entre autres des marques X-Tra, Mir, Fa et Loctite, a enregistré une croissance organique de 2,2% sur les marchés émergents, compensant ainsi en grande partie une baisse de 2,8% sur les marchés matures.



Pour rappel, les incertitudes liées à la crise sanitaire ont conduit le fabricant de produits de consommation courante, le 7 avril dernier, à retirer ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en cours.



