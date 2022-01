Henkel : Deux des trois branches d'activité vont fusionner

(CercleFinance.com) - Henkel a annoncé vendredi qu'il allait regrouper ses activités dans les cosmétiques avec celles dans les détergents et les produits d'entretien en vue de créer un poids lourd sur le marché des produits de grande consommation.



Le groupe allemand explique que la fusion de ces deux entités va lui permettre de générer des synergies et des gains d'efficacité 'significatifs', avec des ventes annuelles qui devraient se situer autour de 10 milliards d'euros.



Avec ce regroupement, Henkel sera désormais composé de deux grandes branches: une nouvelle division consacrée aux produits de grande consommation et un autre pôle dédié aux adhésifs.



Le groupe de Düsseldorf en a profité pour dévoiler ses résultats préliminaires au titre de l'exercice 2021, qui fait ressortir une croissance organique de ses ventes de 7,8% et une marge opérationnelle (Ebit) de 13,4%.



Concernant 2022, ses prévisions se révèlent nettement plus prudentes, Henkel visant une croissance organique comprise entre 2% et 4% pour une marge d'exploitation de 11,5% à 13,5%.



Dans son communiqué, le groupe évoque un niveau élevé d'incertitudes et de volatilité sur ses marchés.



Ces prévisions prudentes éclipsaient totalement l'annonce du lancement d'un programme de rachats d'actions pouvant atteindre un milliard d'euros et le titre lâchait plus de 9% ce matin sur l'indice DAX.



