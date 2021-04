Henkel : Croissance organique de 7% attendue au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Henkel annonce que selon des chiffres préliminaires, il prévoit pour le premier trimestre 2021 une croissance organique des ventes (hors impact des effets de change et des acquisitions/cessions) d'environ 7%, nettement supérieure au consensus d'environ 3,5%.



Le groupe allemand explique que dans le contexte de la reprise de la demande industrielle, son unité technologies adhésives devrait atteindre une croissance organique des ventes d'environ 12,5% sur la période.



Il s'attend à ce que l'unité cosmétiques enregistre une croissance organique d'environ 1%, et à ce que l'unité blanchisserie-entretien ménager réalise une croissance organique d'environ 3,5% au premier trimestre.



