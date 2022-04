Henkel : Cesse ses activités en Russie

(CercleFinance.com) - Henkel a annoncé mardi avoir décidé de cesser ses activités commerciales en Russie, un retrait dont le fabricant allemand de produits de grande consommation dit pour l'instant ne pas pouvoir quantifier l'impact financier.



Dans un communiqué, le groupe de Düsseldorf décrit une démarche d'ores et déjà en cours d'implantation, tout en assurant vouloir conduire un départ 'ordonné'.



Henkel précise que ses 2500 employés en Russie continueront à être employés et rémunérés par la société.



'Henkel condamne la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et la violence contre des civils innocents. Notre priorité reste de faire tout ce que nous pouvons pour aider nos collègues en Ukraine', a déclaré Carsten Knobel, président du comité de direction.



Le groupe dit apporter son soutien à ses employés et aux personnes en Ukraine et dans les pays voisins, par le biais de donations financières, ainsi que de dons de denrées alimentaires et de produits.



