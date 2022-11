Henkel : CA en hausse, relève ses prévisions annuelles

(CercleFinance.com) - Les ventes de Henkel se sont élevées à 5,97 milliards d'euros au 3e trimestre, en hausse organique de 11,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est portée par le dynamisme des trois divisions, à savoir Adhesive Technologies (+16,8% de croissance organique), Beauty Care (+0,9% de croissance organique) et Laundry & Home Care (+7,3% de croissance organique).



Au cours des neuf premiers mois de l'année, les ventes ont atteint 16,9 milliards d'euros, en hausse organique de 9,7% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.



Dans ce contexte, Henkel relève sa guidance 2022 et anticipe désormais une croissance organique de ses ventes comprise entre 7 et 8% (contre de 5,5 à 7,5% précédemment), et une marge EBIT comprise entre 10 et 11% (contre de 9 à 11% auparavant). Enfin, le BPA ajusté est attendu en recul de 15 à 25% contre un recul attendu entre 15 et 35% précédemment.



