Henkel : BPA annuel un peu sous le consensus

(CercleFinance.com) - Henkel publie au titre de 2019 un BPA ajusté en repli de 10,1% à changes constants, à 5,43 euros, manquant de trois cents l'estimation moyenne des analystes, et une marge opérationnelle ajustée en repli de 1,6 point à 16%.



Le groupe allemand de produits de consommation courante, propriétaire entre autres des marques X-Tra, Mir, Fa et Loctite, affiche des ventes d'un peu plus de 20,1 milliards d'euros, en croissance de 1,1% en publié, mais atones en organique.



Pour 2020, il confirme viser un BPA ajusté en baisse 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à changes constants, une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 15%, et une croissance organique des ventes entre 0 et 2%.



