Henkel : Accord avec BASF pour des produits plus durables

(CercleFinance.com) - BASF va fournir a Henkel des produits à faible empreinte carbone destinés aux produits de blanchisserie, d'entretien ménager et de soins de beauté de Henkel en Europe.



Cette mesure va permettre de remplacer environ 110 000 tonnes par an de produits à base fossile, et d'éviter à terme le rejet de 200 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, explique BASF.



BASF assure que le remplacement des matières premières fossiles est possible grâce à son approche d'équilibre de la biomasse: les ressources renouvelables sont utilisées dans les toutes premières étapes de la production chimique. La quantité de matières premières biosourcées est ensuite attribuée à des produits spécifiques au moyen d'une méthode certifiée.



Au final, les marques phares de Henkel telles que Persil, Pril, Fa et Schauma auront une empreinte carbone réduite, souligne BASF.



' Nous sommes ravis de renforcer notre coopération continue avec BASF et d'augmenter considérablement la part de la biomasse dans notre chaîne de valeur pour nos produits utilisés chaque jour par des millions de personnes dans le monde ', a réagi Carsten Knobel, directeur général de Henkel.



