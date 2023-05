Henkel : 5,6 milliards d'euros de vente au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Henkel a connu une forte croissance de ses ventes au cours du premier trimestre. Elles augmentent organiquement de 6,6 % pour atteindre 5,6 milliards d'euros (6,4 % en valeur nominale).



La croissance est due à de fortes augmentations des ventes dans les deux unités commerciales : Adhesive Technologies avec une croissance organique de 6,8 %, nominale de 6,1 % et les marques grand public qui enregistrent une croissance organique des ventes de 7,0 % (7,3 % en nominale).



' Nous avons poursuivi nos mesures tarifaires afin de compenser les effets négatifs des coûts des matières premières et de la logistique ', commente Carsten Knobel, directeur général de Henkel.



Le programme de rachat d'actions a été achevé avec succès au premier trimestre 2023 : Fin mars, l'entreprise avait racheté des actions pour une valeur totale d'environ 1 milliard d'euros.



L'accord sur la vente de ses activités commerciales en Russie a été finalisé en avril ; le prix de vente s'élève à 54 milliards de roubles (environ 600 millions d'euros).



Pour l'année en cours, Henkel s'attend à une croissance organique des ventes comprise entre 1 et 3 %. La rentabilité ajustée des ventes (marge EBIT ajustée) devrait se situer entre 10 et 12 %.



Pour le bénéfice ajusté par action préférentielle (EPS), Henkel continue de s'attendre à une évolution comprise entre -10,0 et +10,0 % à taux de change constants.



