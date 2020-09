HeidelbergCement : Le titre chute de 3% après les objectifs

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3% à la Bourse de Francfort après la présentation de ses nouveaux objectifs stratégiques nommés 'Au-delà de 2020' et fixant un nouvel objectif de réduction du CO2.



Suite à cette présentation, Crédit Suisse confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 60 E.



L'analyste souligne que la direction vise une augmentation de la marge EBITDA de 300 pb d'ici 2025 (400-500 pb aux Etats Unis).



' L'Objectif d'expansion de la marge est soutenu par une stratégie visant à simplifier et à améliorer le portefeuille d'actifs, qui comprend des cessions d'actifs, l'amélioration de la base d'actifs basée sur l'innovation dans la limite de 1,2 milliard d'euros par an budget d'investissement net (dont 50 millions d'euros pour la réduction du CO2) ' indique l'analyste.



' La direction accélère l'objectif actuel d'émission de CO2 de 5 ans à 2025 et fixe un nouvel objectif de réduction du CO2 >15%. Le groupe a indiqué que l'EBITDA de juillet et août était en hausse à deux chiffres par rapport à l'année précédente ' rajoute Crédit Suisse.



