HeidelbergCement : L'UE autorise l'achat de Command Alkon

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Command Alkon Inc. par HeidelbergCement et Thoma Bravo.



Command Alkon est actif dans l'UE et aux États-Unis et fournit des solutions logicielles d'automatisation pour la production de matériaux de construction lourds.



HeidelbergCement est un fabricant de matériaux de construction actif dans l'Espace économique européen.



Thoma Bravo est une société de capital-investissement particulièrement active dans les logiciels d'application et d'infrastructure et les services technologiques.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'entité issue de la concentration n'aurait aucune incitation à s'engager dans des pratiques de verrouillage.



En outre, l'enquête de la Commission a confirmé que Heidelberg Cement ne pourra pas utiliser le logiciel de Command Alkon pour accéder à des informations sensibles sur ses concurrents.







