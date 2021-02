HeidelbergCement : En recul après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - HeidelbergCement lâche 3% à Francfort, après la publication par le groupe de matériaux de construction d'un résultat des activités courantes avant dépréciations et amortissement en croissance de 6% en données comparables, à 3,7 milliards d'euros.



Ses revenus se sont contractés de 6,6% à 17,6 milliards d'euros (-4,6% en organique), en raison d'un déclin des volumes de ventes lié à la pandémie de coronavirus qui a pénalisé les activités de construction.



HeidelbergCement souligne toutefois avoir dépassé les objectifs de son plan d'action COPE, générant environ 1,3 milliard d'euros d'économies de trésorerie, et avoir réduit sa dette nette significativement de 1,5 milliard.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.