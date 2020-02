HeidelbergCement : En recul après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - HeidelbergCement recule de 1,6% à Francfort, après la publication par le groupe de matériaux de construction, au titre de 2019, d'un résultat des activités actuelles avant dépréciations en croissance de 16% à 3,6 milliards d'euros.



A 18,9 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 4,3% en données publiées et de 2,1% hors effets de changes et de périmètre, avec des évolutions positives dans ses activités coeur ciment, granulats et béton prêt à l'emploi.



En termes de perspectives, HeidelbergCement 's'attend à ce que la demande se développe à nouveau positivement sur de nombreux marchés lors de l'exercice 2020, en particulier sur les marchés émergents'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer