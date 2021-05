HeidelbergCement : Cession d'activités en Grèce

(CercleFinance.com) - HeidelbergCement annonce avoir signé un accord de vente, à LafargeHolcim, de ses activités d'agrégats à Mandra et de deux usines de béton prêt à l'emploi à Gerakas et Aspropyrgos, en Grèce. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de cession.



Avec cette transaction, le fournisseur allemand de matériaux de construction se concentrera sur son coeur de métier en Grèce et poursuivra la production de ciment par l'intermédiaire de sa filiale Halyps Cement.



'Après la cession de l'activité au Koweït, le réalignement en Grèce est l'étape suivante de l'optimisation de notre portefeuille dans le cadre de notre stratégie Au-delà de 2020', souligne son président du conseil d'administration, Dominik von Achten.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.