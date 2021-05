HeidelbergCement : Cession d'activités aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - HeidelbergCement gagne 2% à Francfort, au lendemain de l'annonce d'un accord de vente de ses activités dans la région ouest des États-Unis à Martin Marietta Materials pour un montant de 2,3 milliards de dollars (dont 300 millions en avantages fiscaux actualisés).



'Cette transaction permet au groupe de simplifier son portefeuille en Amérique du Nord pour se renforcer sur ses quatre autres régions clés du Canada, du Midwest, du Nord-Est et du Sud', souligne Oddo BHF ce matin.



Le bureau d'études estime le prix de cession à un ratio VE/EBITDA d'environ 15 fois (soit environ 13 fois hors valeur actualisée des crédits d'impôts), et affirme donc qu'il lui 'semble tout à fait satisfaisant'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.