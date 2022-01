Hasbro : Nomination d'un nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé mercredi soir la nomination de Chris Cocks, un cadre maison, au poste de directeur général suite au décès de son patron de longue date, Brian Goldner, au mois d'octobre dernier.



Le spécialiste américain du jouet précise que Chris Cocks succédera à partir du 25 février à Rich Stoddart, qui occupait la direction générale à titre intérimaire depuis la disparition de Goldner.



Stoddart prendra quant à lui la présidence du conseil d'administration à la même date.



Arrivé au sein du groupe en 2016 en provenance de Microsoft, Chris Cocks dirigeait jusqu'ici la branche d'activité 'Wizards of the Coast' - qui inclut notamment les jeux de rôle 'Magic: The Gathering' et 'Dungeons and Dragons' - ainsi que les activités du groupe dans le numérique.



