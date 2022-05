Hasbro : Le fonds Ancora veut du changement

(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement Ancora a annoncé lundi avoir établi une participation 'significative' de l'ordre de 1% au sein du capital du fabricant de jeux et jouets américain Hasbro.



Dans un courrier rendu publique hier soir, l'investisseur - qui se présente comme un spécialiste des conseils personnalisés en gestion de patrimoine familial - met en évidence la 'sous-performance persistante' du cours de Bourse de l'entreprise et enjoint sa direction à prendre des mesures décisives afin de rattraper son retard sur son rival Mattel.



D'après Ancora, la configuration de type 'conglomérat' choisie par le groupe entraîne une complexité excessive qui a abouti à une destruction de valeur pour les actionnaires, notamment due à des sous-investissements dans la filiale de jeux de rôle 'Wizards of the Coast', qu'il considère comme le véritable 'joyau de la couronne' de la société.



Le fonds demande à Hasbro de profiter de la récente nomination d'un nouveau directeur général - Chris Cocks - pour renouveler en profondeur le conseil d'administration, céder tout ou partie de la filiale de contenus eOne et envisager une scission de Wizards of the Coast.



A en croire les calculs d'Ancora, l'action Hasbro serait aujourd'hui sous-valorisée de 75% par rapport à sa valeur intrinsèque.



A la Bourse de New York, l'action Hasbro réagissait à ces annonces en progressant de plus de 1% dans les premiers échanges.



