Hasbro : Le C.A. trimestriel bien meilleur qu'attendu

(CercleFinance.com) - Hasbro a publié ce jeudi des résultats trimestriels globalement meilleurs que prévu, en raison essentiellement de la solide demande pour ses jeux de rôle



A 17,9 millions de dollars, le bénéfice opérationnel du groupe américain a chuté de 85% sur le premier trimestre, en raison principalement de ses efforts en matière de déstockage.



Le bénéfice net ajusté a, lui, atteint un million de dollars tout juste, soit un cent par action, contre 79,4 millions de dollars, ou 57 cents par action, sur la même période de l'an dernier.



Ce chiffre est parfaitement conforme aux attentes du marché.



Le chiffre d'affaires s'est contracté de 14% à un milliard de dollars, mais ce recul est quasiment deux fois moins important que ce que prédisaient les analystes, qui anticipaient des ventes de 878 millions de dollars.



Le groupe, qui met en avant le bond de 16% des ventes de sa franchise 'Magic: The Gathering' grâce à l'extension 'Tous Phyrexians' - a confirmé ses prévisions pour 2023, à savoir un chiffre d'affaires en repli de 0% à 5% pour un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté globalement stable par rapport à 2022.



Suite à ces annonces, l'action du numéro deux américain du jouet gagnait plus de 4% jeudi dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.