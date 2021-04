Hasbro : L'action recule après les résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé ce matin un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels en hausse, grâce notamment à la forte demande dont ont bénéficié ses jeux de cartes et de rôle.



L'action du numéro deux américain du jouet, derrière le géant Mattel, reculait d'environ 0,6% mardi dans les premiers échanges à Wall Street.



Le bénéfice net du groupe sur les trois premiers mois de l'année ressort à 138,4 millions d'euros, soit tout juste un dollar par action, contre 77,7 millions de dollars (0,57 dollar l'action) un an auparavant



Le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 1,1 milliard de dollars, porté en particulier par les ventes de la division 'Wizards of the Coast' qui regroupe le jeu de cartes 'Magic: The Gathering' et le jeu de rôle 'Dungeons and Dragons'.



Si les revenus des franchises Play-Doh, Nerf, Transformers, Star Wars et Disney Princess ont également bien résisté, les revenus de la branche 'divertissement' - très liés aux sorties de films - ont souffert de l'absence de 'blockbusters' sur les écrans.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.