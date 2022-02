Hasbro : Hausse de 3% du dividende avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, Hasbro indique que son conseil d'administration a augmenté le dividende trimestriel de 3% pour le porter à 0,70 dollar par action ordinaire. Il sera mis en paiement le 16 mai pour les actionnaires inscrits au 2 mai.



Le groupe de jeux et jouets affiche pour le quatrième trimestre 2021 un BPA ajusté en repli de 5% à 1,21 dollar et un bénéfice d'exploitation en retrait de 16% à 219,9 millions, pour des revenus nets en croissance de 17% à un peu plus de deux milliards de dollars.



Hasbro anticipe pour 2022, une croissance des revenus et du bénéfice d'exploitation à un faible taux à un chiffre pour l'année, ainsi que des flux de trésorerie d'exploitation de l'ordre de 700 à 800 millions de dollars (après 817,9 millions en 2021).



