Hasbro : Forte hausse de la rentabilité au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Hasbro affiche au titre du deuxième trimestre 2021 un bénéfice net ajusté de 145,4 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, contre un BPA de 0,02 dollar un an auparavant, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 10,6 points à 16%.



A 1,32 milliard de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de jouets et de jeux a augmenté de 54%, croissance emmenée par des revenus plus que doublés pour son segment 'Wizards of the Coast and Digital Gaming'.



'Nous sommes en voie d'atteindre notre objectif d'une croissance à deux chiffres des revenus sur l'ensemble de l'année et en position de réaliser une croissance rentable non seulement cette année, mais aussi les suivantes', indique le PDG Brian Goldner.



