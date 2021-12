Harley-Davidson : Vers une introduction en Bourse de LiveWire

(CercleFinance.com) - Harley-Davidson fait part d'un accord pour une fusion entre LiveWire, sa division de motos électriques, et le SPAC AEA-Bridges Impact Corp (ABIC), en vue de donner naissance à une nouvelle société qui sera introduite en Bourse à New York.



Les recettes nettes, de 545 millions de dollars, financeront le plan stratégique de LiveWire pour accélérer son modèle de mise sur le marché, investir dans le développement de nouveaux produits, et renforcer ses capacités globales de fabrication et de distribution.



Harley-Davidson conservera un intérêt d'environ 74% au capital du nouvel ensemble. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022 et reste soumise à l'approbation des actionnaires d'ABIC ainsi qu'à d'autres conditions usuelles.



