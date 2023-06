Harley-Davidson : Nouveau directeur financier nommé

(CercleFinance.com) - Harley-Davidson a annoncé mardi soir que Jonathan Root, senior vice-président (SVP) de Harley-Davidson Financial Services (HDFS), a été nommé directeur financier (CFO) du groupe dans son ensemble, avec effet immédiat.



Dans ses fonctions précédentes, il a supervisé les activités mondiales de HDFS en tant que président d'Eaglemark Savings Bank, de Harley-Davidson Insurance et de toutes les autres filiales de HDFS. Il avait rejoint la société en 2011.



Jonathan Root succède comme CFO du constructeur de motos à David Viney, qui, tout en conservant ses fonctions de trésorier, occupait le poste à titre temporaire depuis la démission de Gina Goetter le 28 avril dernier.



