Hannover Re : Le résultat net dépasse les attentes en 2020

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - La prime d'assurance brute de Hannover Re a augmenté de 9.6% entre 2019 et 2020 (ou +12% à taux de change fixes), s'établissant à 24.7 milliards d'euros, indique le géant des services de réassurance.



Le résultat opérationnel (EBIT) 2020 s'est toutefois contracté de 34,5% à 1214,1 ME tandis que le résultat net du Groupe est en baisse de 31,2%, à 883.1 ME. Malgré cette baisse, Hannover Re annonce avoir surpassé ses prévisions de novembre qui tablaient sur un bénéfice de +800 ME.



Ainsi, malgré ' des pertes considérables liées à la Covid-19 ', le groupe estime avoir généré cette année ' un solide bénéfice '. Le BPA s'élève d'ailleurs à 7,32 euros, soit mieux que le consensus.



' Afin de maximiser les opportunités commerciales disponibles, nous avons décidé d'omettre le versement d'un dividende spécial pour 2020 et d'augmenter légèrement le dividende ordinaire', a annoncé Jean-Jacques Henchoz, directeur général de Hannover Re.



Par conséquent, un dividende de 4.5 euros par action sera proposé lors de la prochaine assemblée générale.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.