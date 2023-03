Hannover Re : Bien orienté sur un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Hannover Re gagne 2% à Francfort, avec le soutien de propos de Bank of America qui relève sa position à 'neutre' et son objectif de cours à 192 euros sur le titre, 'après une rare sous-performance depuis le début de l'année'.



'La volatilité macroéconomique et la prudence accrue des investisseurs devraient favoriser les valeurs défensives de grande qualité telles que Hannover Re', estime le broker, pour qui l'action du réassureur allemand se négocie avec une prime méritée.



