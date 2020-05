Halliburton : Réduction du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Halliburton annonce que son conseil d'administration a fixé son dividende trimestriel à 0,045 dollar par action, le réduisant ainsi pour 'refléter les conditions de marchés actuelles et les incertitudes quant à la profondeur et à la durée de ce retournement'.



Ce dividende au titre du deuxième trimestre 2020 sera mis en paiement le 24 juin au profit des actionnaires enregistrés au 3 juin. Par ailleurs, les membres du conseil d'administration ont décidé une réduction de 20% de leur rémunération annuelle.



