Halliburton : Lancement d'Envana Software Partners

(CercleFinance.com) - Halliburton Company et Siguler Guff & Company, ont annoncé le lancement d'Envana Software Partners.



La nouvelle entreprise fournit des solutions logicielles de gestion des émissions critiques en tant que service (SaaS) pour suivre les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie pétrolière et gazière.



' La solution numérique de gestion des émissions Envana™ fournit une image plus précise des émissions, ce qui donne aux entreprises des informations exploitables pour gérer et réduire leur empreinte carbone totale.



La première offre de l'entreprise, Envana Catalyst, est une solution SaaS qui permet d'accroître la transparence de l'impact environnemental des opérations de forage et de production.



