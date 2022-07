Halliburton : Croissance de 40% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net ajusté (excluant les dépréciations et autres charges) pour le deuxième trimestre 2022 de 442 millions de dollars, ou 49 cents par action, à comparer à 314 millions (soit 35 cents par action) au trimestre précédent.



Toujours en comparaison séquentielle, le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe parapétrolier s'est accru de 34,7% à 718 millions de dollars, pour des revenus en progression de près de 19% à 5,1 milliards.



'L'activité a augmenté simultanément en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux, avec une solide performance en termes de marge opérationnelle ajustée dans chacune des deux divisions', souligne son PDG Jeff Miller.



